«Рено Логан» похитил безработный житель Невельского района

14:00, 19 августа 2017, ПАИ

В Невеле стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в полицию поступило сообщение о том, что от места стоянки около дома по Четвертому Витебскому переулку совершен угон автомобиля RENAULT LOGAN.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Угонщиком оказался 51-летний безработный житель Невельского района. Угнанный автомобиль был обнаружен стражами порядка брошенным недалеко от места парковки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.