Андрей Турчак принимает участие в военно-патриотическом празднике «Открытое небо» в Иваново

14:32, 19 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак стал почетным гостем ежегодного 12-го военно-патриотического праздника «Открытое небо», который проходит в субботу, 19 августа, на военном аэродроме «Северный» в Иваново. В состав псковской делегации также вошли глава города Пскова Иван Цецерский и командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, генерал-майор Алексей Наумец. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-слжубе администрации региона.

Мероприятие приурочено к 50-летию со дня образования в Иваново 610-го Центра применения и переучивания летного состава военно-транспортной авиации, 87-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск и 105-й годовщине образования Военно-воздушных сил. Помимо псковских гостей в празднике принимают участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, командующий Военно-транспортной авиацией, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Игнатов и другие официальные лица.

Перед началом торжественной церемонии гости и участники праздника почтили память авиаторов, погибших при исполнении воинского долга, и возложили к памятному камню в их честь цветы. Кроме того, они побывали на выставках авиационной техники, Роскосмоса, Сколково и в музее 610-го Центра применения и переучивания летного состава.

«Псковскую и Ивановскую области связывает очень многое. И, прежде всего, это десантное братство. Хочу передать ивановским гвардейцам-десантникам привет от наших псковских десантников. Никто кроме нас! Кроме этого, нас связывает и летное братство: летчики 334-го Военно-транспортного авиационного Берлинского полка прошли обучение в ивановском центре, а командир центра долгие годы командовал нашим полком», — сказал Андрей Турчак на церемонии открытия и от имени жителей Псковской области поздравил ивановцев с «грандиозным и самым массовым праздником» «Открытое небо 2017», а личный состав — с 50-й годовщиной основания 610-го Центра.

Особые слова благодарности губернатор Псковской области адресовал ветеранам военной службы. «Огромное спасибо тем, кто до сих пор остается в строю, учит нас, поддерживает и наставляет», — добавил глава региона и пожелал всем мира, добра и благополучия. В программу празднования также вошли церемония вручения государственных и ведомственных наград военным за высокие заслуги на службе, встреча с ветеранами военно-транспортной авиации, открытые тренировки спортсменов и прохождение торжественным маршем военнослужащих частей, дислоцированных в Ивановской области: 98-ой дивизии ВДВ, 54-й Тейковской дивизии РВСН и 112-ой Шуйской ракетной бригады.

Кульминацией торжества станет воздушный парад военно-транспортной авиации, в котором примут участие экипажи самолетов Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», А-50, Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ан-72 и других. Запланировано также десантирование военной техники и показательные выступления десантников. Зрителями авиашоу по традиции станут десятки тысяч человек.