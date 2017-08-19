Первая регистрация брака состоялась в новом здании ЗАГСА в Порхове

15:36, 19 августа 2017, ПАИ

19 августа в Порхове состоялась торжественная регистрация брака в новом помещении ЗАГСА. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Порховский вестник».

Узами брака сочетались Сергей Моряков и Инна Егорова. На церемонии присутствовали глава Порховского района Виктор Степанов и начальник главного государственного управления юстиции администрации Псковской области Сергей Шерстобитов. Брак зарегистрировала главный специалист управления ЗАГС в Порховском районе Ирина Коробкова.

Ранее Порховский ЗАГС располагался в небольшом помещении и проводить торжественные церемонии не было возможности. Если будущие молодожёны хотели зарегистрироваться в красивой, торжественной атмосфере, то им приходилось ехать в другой район. Теперь же, когда ЗАГС переехал в здание Порховского социокультурного центра, места стало достаточно. Сотрудники могут принимать граждан в просторном, светлом, уютном кабинете, для архива выделено отдельное помещение, а торжественная регистрация брака проходит в малом актовом зале.

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Свадьбы в Порховском районе проходят регулярно, ни один из ближайших выходных на месяц вперёд не останется без праздника. 19 августа молодоженов поздравил глава Порховского района. «Сегодня у нас три праздника: Яблочный Спас, ваше бракосочетание и открытие нового ЗАГСА, - сказал Виктор Николаевич. - Любите друг друга, живите так, чтобы вам никогда не было скучно друг с другом. Всего вам самого лучшего!».