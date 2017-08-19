До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
20 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +15 до +20 градусов, днем – от +19 до +24.
Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.