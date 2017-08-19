До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье

16:43, 19 августа 2017, ПАИ

20 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +15 до +20 градусов, днем – от +19 до +24.

Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.