0
16:43
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
13:16
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
11:40
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
10:39
Яблочный Спас наступил по народному календарю
09:03
Сегодня в Пскове состоится Медовый фестиваль
20:42
В Пскове приступили к приготовлению гигантского медовика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:22
Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года
Еще новости
Общество

До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье

20 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +15 до +20 градусов, днем – от +19 до +24.

Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
19 августа 2017
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
19 августа 2017
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
19 августа 2017
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Яблочный Спас наступил по народному календарю
19 августа 2017
Яблочный Спас наступил по народному календарю
Сегодня в Пскове состоится Медовый фестиваль
19 августа 2017
Сегодня в Пскове состоится Медовый фестиваль
В Пскове приступили к приготовлению гигантского медовика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 августа 2017
В Пскове приступили к приготовлению гигантского медовика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года
18 августа 2017
Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года 4
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18 августа 2017
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»

Идет загрузка...