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Белорусские разработчики выпустили приложение, в котором за лайки к фотографиям можно получать деньги

Белорусские разработчики выпустили приложение Steepshot, в котором за лайки к фотографиям начисляется криптовалюта. На необычную разработку обратил внимание портал Hi-Tech.Mail.Ru.

Для того чтобы получить доход, необходимо загрузить в профиль оригинальную фотографию и получить одобрение других пользователей. В Steepshot у лайка нет определенной стоимости: она зависит от количества денег на счету у лайкнувшего (чем больше, тем лучше, и наоборот).

«Токены начисляются в результате запрограммированной эмиссии. Большая их часть достается именно тем, кто производит контент. И между ними идет распределение пропорционально количеству полученных лайков», — рассказал один из разработчиков приложения Павел Мартынов.

Криптовалюта конвертируется внутри приложения в доллары (по какому курсу, неизвестно), деньги можно вывести на карту или банковский счет. Steepshot работает с блокчейн-платформами Steem и Golos, само приложение зарабатывает на промопостах и комиссии.

Приложение уже полностью готово для устройств на iOS и доступно в тестовой версии для пользователей Android.

 

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