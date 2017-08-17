В Красноярском крае полиция нашла грабителя по ложке, которую он облизал три года назад

17:41, 19 августа 2017, ПАИ

Полицейские нашли грабителя, совершившего три года назад кражу, по слюне, оставленной на ложке, которой тот пользовался на месте преступления. Информация об этом появилась на сайте МВД России по Красноярскому краю.

В августе 2014 года 68-летняя женщина обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что неизвестный проник в ее дом и похитил 30 тыс. рублей. Полицейские обнаружили в помещении алюминиевую ложку, которой, предположительно, пользовался грабитель, когда ел еду потерпевшей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также при помощи анализа ДНК стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний местный житель. Задержанный пояснил полицейским, что, совершая преступление, был очень голоден и решил подкрепиться продуктами питания, оставленными хозяйкой дома на столе» — говорится в сообщении ведомства.

В отношении голодного мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.