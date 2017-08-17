Хакеры нашли простой способ обхода блокировки iPhone

15:58, 19 августа 2017, ПАИ

Китайские хакеры обнаружили новый и очень простой способ обхода блокировки на iPhone. Подробную инструкцию можно изучить на ютьюб-канале EverythingApplePro.

Умельцы нашли способ отключения системы защиты от брутфорса (перебора всех возможных вариантов пароля). Для этого нужно перевести смартфон в режим восстановления, где нет ограничения на количество попыток. В таком случае разблокировка в ручном режиме займет около 20 часов.

Однако китайские разработчики создали устройство, которое позволяет заметно ускорить этот процесс. Аппарат стоит 500 долларов, может одновременно работать с тремя смартфонами, а время взлома составляет около 15 секунд.

Стоит отметить, что этот способ работает с iPhone, на которых установлены iOS начиная с версии 10.3.3, а также с теми, где пароль состоит из четырех цифр.

Для того чтобы защитить себя от хакеров, нужно поставить шестизначный ПИН-код. Еще лучше — с использованием букв латинского алфавита.