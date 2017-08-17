Обновленный фотоаппарат «Зенит» выпустят в 2018 году

17:22, 19 августа 2017, ПАИ

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) вместе с зарубежными партнерами планирует возобновить выпуск фотоаппаратов «Зенит» в 2018 году. Об этом пишет Afisha Daily.

По словам начальника департамента по развитию гражданского приборостроения АО «Швабе» Игоря Сергеева, в новом фотоаппарате завод будет отвечать за производство оптики, а электроникой займется «одна из ведущих компаний по производству фототехники».

Новый «Зенит» будет полнокадровой беззеркальной цифровой фотокамерой. Производитель отметил, что не ставит перед собой задачи конкурировать с популярными марками фотоаппаратов.

Мы хотим сохранить традиционный колорит и особенность фотоаппарата «Зенит» в его возрожденном варианте — так, чтобы этот бренд был узнаваемым. Он будет модернизирован, но характерные обводы, эргономика, линии камеры будут интегрированы в него», — заявил Игорь Сергеев.

Обновленная камера будет выпущена в двух цветах — темном и светлом, а ее корпус будет декорирован кожей. Игорь Сергеев отметил, что новый «Зенит» будет стоить дороже айфона.

Напомним, что фотоаппараты под брендом «Зенит» выпускались на КМЗ с 1952 по 2005 год. В 2014 году инициативу о возобновлении производства «Зенитов» поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В феврале 2016-го сообщалось, что этим займется Ростех.