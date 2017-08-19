О неблагоприятном природном явлении предупреждают жителей Псковской области

16:14, 19 августа 2017, ПАИ

19 августа в период с 22:00 до 00:00 в Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации псковичам рекомендуют срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.