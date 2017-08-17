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Страна и мир

Китайские дизайнеры создали зонт-дождевик

Китайские дизайнеры решили объединить обычный зонт с дождевиком, в результате чего получили зонт-дождевик. Уникальный продукт гибридизации уже поступил в продажу, сообщает Oddity Central.

Новинку можно купить на одном из интернет-магазинов. Цена за одну штуку колеблется в районе 9–11 долларов (примерно 530–650 рублей). Однако многие продавцы на торговой онлайн-площадке предупреждают, что зонт-дождевик выглядит странно.

В Китае продавцы надеются, что зонт-дождевик полностью вытеснит с рынка обычные зонты и станет защитой от дождя номер один в стране.

 

 

 

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