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Устную часть госэкзамена по русскому языку протестируют в пилотных регионах

Устный экзамен по русскому языку станет допуском к итоговой аттестации для учеников 9-х классов после прохождения проверки в пилотных регионах. Об этом говорится в сообщении министра образования Ольги Васильевой, опубликованном в субботу на сайте Минобрнауки, передает ТАСС.

«В пилотных регионах устный экзамен по русскому языку в девятом классе станет допуском к аттестации - так же, как сочинение в одиннадцатом классе. Когда пилотный проект будет реализован, к такому экзамену сможет готовиться вся страна,» - говорится в тексте сообщения.

Ольга Васильева также отметила, что экзамен по иностранному языку войдет в перечень обязательных для девятиклассников в 2020 году, а для одиннадцатиклассников - в 2022 году. 

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