Столицу России предложили перенести за Урал

16:57, 19 августа 2017, ПАИ

В России предложили перенести столицу за Урал. С подобной инициативой, которая содержится в проекте «Доктрины размосквичивания» обратился к президенту РФ председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Как сообщает RT со ссылкой на данные специалиста, страна «гиперцентрализирована» ввиду того, что в столичном регионе проживает практически пятая часть всего населения России.

Кроме того, национальное развитие акцентировано лишь на 15–25 российских мегаполисах, которые вобрали в себя более 50% россиян. Это, в свою очередь, может привести к тому, что Россия потеряет свои геополитические преимущества и утратит суверенитет над удалёнными от больших городов территориями.

«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания», — считают в Институте, добавив, что решить эту проблему сможет такой шаг, как перенос столицы за Урал, а также смена мегаполисной урбанизации на малоэтажную ландшафтно-усадебную.