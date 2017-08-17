0
22:50
Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире
22:47
Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер
18:02
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
15:40
Tвиттер сможет предсказывать преступления
09:34
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
21:48
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
22:49
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
Еще новости
Страна и мир

Столицу России предложили перенести за Урал

В России предложили перенести столицу за Урал. С подобной инициативой, которая содержится в проекте «Доктрины размосквичивания» обратился к президенту РФ председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Как сообщает RT со ссылкой на данные специалиста, страна «гиперцентрализирована» ввиду того, что в столичном регионе проживает практически пятая часть всего населения России.

Кроме того, национальное развитие акцентировано лишь на 15–25 российских мегаполисах, которые вобрали в себя более 50% россиян. Это, в свою очередь, может привести к тому, что Россия потеряет свои геополитические преимущества и утратит суверенитет над удалёнными от больших городов территориями.

«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания», — считают в Институте, добавив, что решить эту проблему сможет такой шаг, как перенос столицы за Урал, а также смена мегаполисной урбанизации на малоэтажную ландшафтно-усадебную.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире
17 августа 2017
Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире
Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер
08 августа 2017
Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
06 августа 2017
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
Tвиттер сможет предсказывать преступления
06 августа 2017
Tвиттер сможет предсказывать преступления
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
06 августа 2017
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
03 августа 2017
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире 1
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
02 августа 2017
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ 2
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
01 августа 2017
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни

Идет загрузка...