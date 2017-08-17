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Motorola запатентовала самовосстанавливающийся экран

Компания Motorola запатентовала экран для мобильных устройств, который способен самостоятельно восстанавливаться при повреждении. На патент обратил внимание портал The Verge.

В новом патенте специалисты Motorola описали экран, в котором предусмотрен слой из полимера с памятью формы. Авторы документа предлагают восстанавливать целостность поверхности экрана с помощью нагревания полимера. Этим процессом предлагается управлять через специальное приложение на смартфоне, которое позволяет пользователю указать поврежденную область, после чего устройство самостоятельно приступит к восстановлению экрана. 

В качестве альтернативного варианта авторы патента предлагают восстанавливать поверхность от тепла человеческого тела — таким образом экран смартфона мог бы самозалечиваться, просто находясь в кармане хозяина.

Патент сам по себе не гарантирует реализации технологии даже на уровне демонстрационного прототипа. Также полимерный экран, вероятно, может быть менее приятным на ощупь, чем стекло.

Материалы с памятью формы могут использоваться в самых разных сферах. Например, ранее был представлен метод 4D-печати, позволяющий создавать объекты из материалов с памятью формы. В его основе лежит отверждение фоточувствительных материалов с помощью света проектора — авторы назвали технику проекционной микростереолитографией. По словам разработчиков, высокое разрешение печати обеспечивает большую скорость реакции материалов на изменение температуры.

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