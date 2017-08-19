День Воздушного Флота отмечается в России 20 августа

08:57, 20 августа 2017, ПАИ

20 августа в России отмечается День Воздушного флота, сообщает calend.ru. Эта дата - профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов и работников авиационной инфраструктуры России.

Он отмечается ежегодно в третье воскресенье августа на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации № 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России». В этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные и Дню Военно-воздушных сил России, с показательными выступлениями пилотажных групп, вертолетов и парашютными прыжками.

У Дня Воздушного флота России два отца-основателя: Николай II и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали значимые для отечественного воздухоплавания распоряжения.

12 августа 1912 года последний русский царь повелел сформировать при Главном управлении Генштаба первую в стране часть, как мы теперь бы сказали, военно-воздушных сил и передать в ее ведение все вопросы развития нового рода войск. А через два десятка лет «вождь всех народов» установил в Советском Союзе традицию праздновать День воздушного флота СССР, начиная с 18 августа 1933 года.

Президиум Верховного Совета Российской Федерации в 1992 году поддержал сталинский почин, постановив отмечать этот профессиональный праздник (только уже не СССР, а России) ежегодно в третье воскресенье августа.