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Общество

Пироги с малиной рекомендуется подавать на стол сегодня

День Марина и Пимена наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.

Пимен Многоболезный родился в XI веке, с детства был больным и слабым ребенком. Он умолял отца и мать отнести его в Киево-Печерский монастырь. Родители послушались и, придя в обитель, стали молиться о выздоровлении сына. Однако сам Пимен просил Господа об ином — о продлении страданий, а также о пострижении его в иночество. Обряд пострижения над ним, по преданию, совершили ангелы, и когда несколько обитателей монастыря вышли к Пимену, они нашли его уже облаченным в монашеские одежды.

Преподобный много лет провел в тяжелой болезни, но однажды сам исцелил одного монаха, такого же немощного, как он. В обмен он взял с брата слово служить больным до самой смерти. Однако монах был ленив в служении, и его вновь настигла болезнь. Тогда Пимен вновь излечил его — с тем же наставлением. За три дня до смерти Пимен выздоровел и простился со всей братией.

Имя второго святого, которого почитают на Руси в этот день, – мученик Марин, живший во времена римских императоров Валериана и Галлиена (III век). По преданию, святого казнили язычники, отрубив ему голову.

На Марины-Пимены наши предки наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень. Хозяйки в этот день обычно подавали на стол пироги с малиной. А мужчины приговаривали, шутя: «Марины — не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут». Урожай сладкой ягоды начинал сходить на нет. «Спустя лето по малину в лес не ходят», — в северных регионах эта поговорка была уже актуальна, так как чувствовалась приближающаяся осень.
 

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