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Погиб советник министра здравоохранения России

Советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской погиб 18 августа в результате несчастного случая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник министра Игорь Львович Ланской», - сообщается на сайте.

Ланской работал в медиа-отрасли с 1997 года. С 2002 по 2008 год работал в РБК на позициях старшего вице-президента, директора по инвестициям и первого вице-президента, а также Управляющего партнера направления стратегических коммуникаций группы компаний «РосБизнесКонсалтинг».

С 2010 года был членом совета Российского агентства медико-социальной информации АМИ-ТАСС, учрежденного ИТАР-ТАСС.

С 16 сентября 2013 года был назначен советником министра здравоохранения РФ. В Минздраве он курировал вопросы медицинского туризма, науки, инноваций и общественного здоровья.

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