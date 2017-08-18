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10 тысяч великолучан остались без электричества из-за возгорания на подстанции

19 августа в 15:33 произошло возгорание в электрической подстанции на улице Гоголя в Великих Луках. Как стало известно Псковскому агентству информации, пожар произошёл по причине короткого замыкания во время производства работ.

Короткое замыкание за пределы не вышло.

В результате аварии отключено 25 ЛЭП - 10 кВ, 98 трансформаторных подстанций, частично отсутствовало энергоснабжение в Северном микрорайоне Великих Лук с населением около 10 тысяч человек, социально-значимых объектов в зоне отключения не оказалось.

По состоянию на 17:00 энергоснабжение восстановлено в полном объеме.

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