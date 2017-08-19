В Москве почтили память псковича-создателя системы связи для «ядерного чемоданчика»

01:46, 20 августа 2017, ПАИ

В честь столетнего юбилея со дня рождения военнослужащие и ветераны почтили память маршала войск связи, уроженца Пскова Андрея Белова, под руководством которого были разработаны первые российские автоматизированные системы связи, в том числе для так называемого ядерного чемоданчика, сообщают Vesti.ru.

У Дома связи Минобороны России прошли памятные мероприятия. Также ветераны и военнослужащие возложили цветы к могиле создателя Андрея Белова на Троекуровском кладбище.

«Под его непосредственным руководством была создана и принята в эксплуатацию цифровая единая система спутниковой связи Вооруженных сил первого этапа. Он стоял у истоков создания первых в отечественной практике автоматизированных систем, в том числе территориальной автоматической системы обмена данными, автоматизированной сети документального обмена и так называемого ядерного чемоданчика», - сообщили в Минобороны.

В 2002 года имя Белова было присвоено институту связи Минобороны, а в 2008 году в Москве на здании Дома связи ведомства была открыта мемориальная доска. Его именем также названа одна из улиц Пскова.