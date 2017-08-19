Рекомендации заблудившимся в лесу дали псковские спасатели

10:39, 20 августа 2017, ПАИ

Рекомендации заблудившимся в лесу дали псковские спасатели.

"Необходимо умозрительно восстановить картину вашего захода в лес. Вы должны понять расположение сторон света (север, юг, запад, восток) относительно вашего захода в лесной массив. Хорошим ориентиром в лесу всегда служат реки и ручьи. В большинстве случаев они впадают в более крупные водоемы. А возле крупных водоемов велик шанс встретить людей. Также важно помнить, что часто в лесу можно найти проезжую дорогу или линию электропередач. Заблудившемуся человеку необходимо держаться их, ведь они смогут вывести его к цивилизации.

Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки. Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помогут звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транспортных средств.

Если вы не уверены в своих силах отыскать дорогу обратно:

- лучше сидите на месте, детям – однозначно лучше ждать;

- если о том, что вы пошли в лес никто не знал, то в первые сутки вас могут и не искать (разве что детей – родители). Поэтому приготовьтесь прожить в лесу три-четыре дня;

- укрытие можно построить из надломленного дерева, уложив на него, плотно друг к другу, жерди из сухого подлеска. Настил изготавливается из тех же жердей.

О происшествиях в условиях природной среды следует сообщать по телефону «112», - советуют специалисты.