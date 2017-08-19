Жена телеведущего Диброва победила в конкурсе «Миссис Россия 2017»

10:52, 20 августа 2017, ПАИ

Победительницей конкурса «Миссис Россия 2017» стала жена телеведущего Дмитрия Диброва, мама троих детей Полина Диброва, представлявшая Подмосковье, сообщает ТАСС.

За звание самой красивой замужней дамы боролись 25 финалисток. По словам Дибровой, победа досталась ей нелегко. Она отметила, что в конкурсе на звание «миссис Россия» гораздо сложнее победить, чем в конкурсе на звание «мисс».

«Десять лет назад я уже принимала участие в конкурсе красоты, мы с Димой познакомились на конкурсе красоты, но с рождением детей больше занималась только ими, домом, - рассказала ТАСС победительница. - Сейчас дети немного подросли, появилось свободное время, мы с Дмитрием загорелись идеей, а почему бы и не поучаствовать. Детям будет так приятно гордиться мной».