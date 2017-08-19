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Общество

Эстония отмечает День восстановления независимости

20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости. в Белом зале замка Тоомпеа состоится и традиционное собрание «Клуба 20 августа». По всей стране пройдут торжественные мероприятия, концерты, показы техники, сообщает ru.sputnik-news.ee.

Верховный Совет Эстонской Республики 20 августа 1991 года принял постановление «О восстановлении независимости Эстонской Республики». С тех пор в этот день, 20 августа, является государственным праздником.


 

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