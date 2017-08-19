Эстония отмечает День восстановления независимости
20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости. в Белом зале замка Тоомпеа состоится и традиционное собрание «Клуба 20 августа». По всей стране пройдут торжественные мероприятия, концерты, показы техники, сообщает ru.sputnik-news.ee.
Верховный Совет Эстонской Республики 20 августа 1991 года принял постановление «О восстановлении независимости Эстонской Республики». С тех пор в этот день, 20 августа, является государственным праздником.