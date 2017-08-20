Устный экзамен по русскому языку может появиться в российских школах

11:17, 20 августа 2017, ПАИ

Устный экзамен по русскому языку могут ввести в качестве допуска к итоговой аттестации для учеников 9-х классов после проверки в пилотных регионах, говорится в сообщении главы Минобрнауки Ольги Васильевой, опубликованном на сайте ведомства.

«В пилотных регионах устный экзамен по русскому языку в девятом классе станет допуском к аттестации — так же, как сочинение в одиннадцатом классе. Когда пилотный проект будет реализован, к такому экзамену сможет готовиться вся страна», — отметила Ольга Васильева.

Она также добавила, что к 2020 году в перечень обязательных испытаний для девятиклассников войдет экзамен по иностранному языку. Учащиеся 11-х классов будут сдавать иностранный язык в обязательном порядке с 2022 года.