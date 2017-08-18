Ущерб в 4 млн рублей нанесли мошенники из Невельского района реиональному управлению сельского хозяйства

11:56, 20 августа 2017, ПАИ

В Невельском районном суде начались слушания по уголовному делу по обвинению четырех жителей Невельского района в совершении ими мошенничеств организованной группой при получении денежных средств в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В ходе предварительного следствия установлено, что 53-летний житель Невельского района, являясь главой крестьянского (фермерского) хозяйства, будучи осведомленным о действии федеральной программы создал организованную преступную группу, вовлек в нее соучастника, 57-летнюю жительницу Невельского района, которая принимала активное участие и оказывала ему содействие в создании организованной преступной группы.

В дальнейшем в состав преступной группы вступил также 58-летний местный житель, который предоставил для цели хищения бюджетных средств принадлежащий ему дом, на приобретение которого в рамках указанной программы были выделены (выплачены) деньги и привлек к участию в мошенничестве свою родственницу, подпадающую под критерии рамок программы.

Действиями подсудимых Главному государственному управлению сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области причинен ущерб в сумме 4 046 000 рублей.

Таким образом, двое из указанных лиц обвиняются в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2УК РФ, а двое в совершении одного преступления, предусмотренного этой же статьей.

Санкция ч.4 ст.159.2УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.