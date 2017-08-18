В колонию строгого режима отправился гражданин Молдавии, пересёкший границу России в Псковской области

12:16, 20 августа 2017, ПАИ

За незаконное пересечение Государственной границы РФ ранее судимый гражданин Молдавии, въезд которому в РФ не разрешён, осужден к одному году лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Об этом Псковскому агентству

Невельский районный суд Псковской области вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого за особо тяжкое преступление мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешён по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации).

10 июня мужчина незаконно пересек границу из Белоруссии в Россию в районе населенного пункта Лобок в Невельском районе. В этот же нарушителя удалось задержать.

Суд, с учетом наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строго режима.