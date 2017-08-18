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Холодная вода в невельской деревне Змеино появилась только после обращения в прокуратуру

Холодная вода в деревне Змеино Невельского района появилась только после обращения в прокуратуру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

27 июля в системе холодного водоснабжения Змеино произошла авария, граждане находились без воды на протяжении 12 суток и вынуждены были обратиться в прокуратуру.

7 августа для устранения выявленного нарушения Невельской межрайонной прокуратурой в адрес директора МУП «Невельские теплосети» внесено представление, после этого авария в системе холодного водоснабжения была устранена.

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