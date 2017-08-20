Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа

12:02, 20 августа 2017, ПАИ

21 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/сек. Температура по области: ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.