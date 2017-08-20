0
12:02
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа
21:41
«Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:55
Псковичи выбрали самый вкусный мёд
18:52
Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
16:43
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
13:16
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
11:40
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Еще новости
Общество

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа

21 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/сек. Температура по области: ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа
20 августа 2017
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа
«Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 августа 2017
«Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковичи выбрали самый вкусный мёд
19 августа 2017
Псковичи выбрали самый вкусный мёд
Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
19 августа 2017
Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове 1
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
19 августа 2017
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
19 августа 2017
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
19 августа 2017
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Яблочный Спас наступил по народному календарю
19 августа 2017
Яблочный Спас наступил по народному календарю

Идет загрузка...