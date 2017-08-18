В уличной драке погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев (ВИДЕО)

12:24, 20 августа 2017, ПАИ

В Хабаровске во время уличной драки в кафе погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, пишет Meduza.

Драка произошла утром 20 августа в кафе «Галерея». Мужчина, имя которого неизвестно, начал провоцировать Драчева, но тот предложил выяснить отношения на ринге.

Друзья погибшего рассказали, что на Драчева напал не только тот, кто его провоцировал, но и еще несколько человек. При этом на записи с камеры наблюдения видна драка между двумя людьми.