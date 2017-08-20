Росгвардия напоминает псковичам-владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию

13:09, 20 августа 2017, ПАИ

Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛЛР по месту жительства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать и через портал государственных услуг.

Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии. Там же размещена информация о режиме работы и список контактных телефонов сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы.