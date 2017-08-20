В 4666 рублей обходится минимальный набор продуктов жителям Псковской области
По итогам первого полугодия 2017 года Псковская область занимает 16-е место по стоимости минимального набора продуктов питания. По данным Росстата, минимальный набор продуктов питания обходится жителям региона в 4 тысячи 666,7 рубля.
Самый дорогой минимальный продуктовый набор в Чукотском автономном округе — 9 тысяч 526 рублей. Минимальная стоимость продуктового набора в Белгородской области — 3 тысячи 382,2 рубля. В Новгородской области этот показатель составил 4 тысячи 342,8 рубля, в Тверской — 4 тысячи 306,3 рубля, в Смоленской — 4 тысячи 414,9 рубля.