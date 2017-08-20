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Общество

Инициатор переноса столицы России предложил Собянину провести дебаты

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, предложивший перенести столицу за Урал, отреагировал на слова мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает RT.

«На странице Собянина «ВКонтакте» предложил мэру Москвы провести в прямом эфире дебаты по проблеме отношения Москвы и остальной России, по проблеме размосквичивания и переноса столицы за Урал», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Крупнов, обращаясь к Собянину, отметил, что ирония не совсем уместна в таких серьёзных вопросах, как обсуждение отношений Москвы и регионов.

Ранее Крупнов предложил перенести столицу России за Урал.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал данную инициативу, назвав её «гениальной».

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