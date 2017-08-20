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Экономика

Ущерб от лесных пожаров в этом году составит 9,5 млрд рублей

В этом году ущерб от лесных пожаров прогнозируется в три раза меньше, чем в 2016 - 9,5 миллиарда рублей, рассказал в интервью «Российской газете» заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

По его словам, ущерб от лесных пожаров - очень сложная категория, потому подсчитывают и «потери древесины, и затраты на тушение, и те компоненты, которые не являются прямым ущербом, а определяются по гражданскому законодательству».

Цифры обычно пугают, говорит глава Рослесхоза. Например, 60 миллиардов рублей в 2015 году. В 2016 году ущерб был 26 миллиардов рублей. «Но это условная цифра, потому что мы считаем любые потери древесины», - отметил он.

Кроме того, методика определения ущерба включает в себя и штрафные санкции за древесину, сгоревшую в результате лесных пожаров, которые возникли из-за человека. «А это 80 процентов возгораний, - напомнил глава Рослесхоза. - И лишь 20 процентов связаны с природными причинами. В этом году классы пожарной опасности достаточно высокие. С погодой больше всего не повезло Сибири и Дальнему Востоку».

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