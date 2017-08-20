Жители домов на Кузнецкой и Гражданской в Пскове сутки провели без холодной воды

15:39, 20 августа 2017, ПАИ

В 18:15 18 августа в результате утечки на трассе отключено холодное водоснабжение в доме №23 на улице Гражданской и в доме №13А на улице Кузнецкой (общежитие Псковского колледжа технологий и сервиса).

Как стало известно Псковскому агентству информации, 19 августа начались ремонтные работы, которые проводились силами МП «Горводоканал». Подвоз воды также был организован силами предприятия.

По состоянию на 13:15 19 августа аварийно-восстановительные работы завершены. Холодное водоснабжение восстановлено.