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Жители домов на Кузнецкой и Гражданской в Пскове сутки провели без холодной воды

В 18:15 18 августа в результате утечки на трассе отключено холодное водоснабжение в доме №23 на улице Гражданской и в доме №13А на улице Кузнецкой (общежитие Псковского колледжа технологий и сервиса).

Как стало известно Псковскому агентству информации, 19 августа начались ремонтные работы, которые проводились силами МП «Горводоканал». Подвоз воды также был организован силами предприятия.

По состоянию на 13:15 19 августа аварийно-восстановительные работы завершены. Холодное водоснабжение восстановлено.

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