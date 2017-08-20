Жители домов на Кузнецкой и Гражданской в Пскове сутки провели без холодной воды
В 18:15 18 августа в результате утечки на трассе отключено холодное водоснабжение в доме №23 на улице Гражданской и в доме №13А на улице Кузнецкой (общежитие Псковского колледжа технологий и сервиса).
Как стало известно Псковскому агентству информации, 19 августа начались ремонтные работы, которые проводились силами МП «Горводоканал». Подвоз воды также был организован силами предприятия.
По состоянию на 13:15 19 августа аварийно-восстановительные работы завершены. Холодное водоснабжение восстановлено.