Ювелирную точность стрельбы продемонстрирует техника ВДВ на форуме «Армия-2017»

16:00, 20 августа 2017, ПАИ

Ювелирную точность стрельбы продемонстрирует техника ВДВ на форуме «Армия-2017» 22-27 августа. Об этом Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

На подмосковном полигоне «Алабино» новейшая боевая техника Воздушно-десантных войск России БМД-4М, БТР-МДМ и СПТП продемонстрируют гостям международного военно-технического форума «Армия-2017» боевую стрельбу ночью с применением специальных новейших средств обнаружения и сопровождения целей.

В ночном показе возможностей применения новейших средств вооружения ВДВ примут участие боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка» и СПТП «Спрут-СД». Демонстрационные мероприятия для гостей форума будут представлены в виде ведения манёвренной обороны подразделениями в составе межвидовой группировки войск ночью, где десантники будут вести бой усиленным десантно-штурмовым взводом.

В ходе демонстрации точной стрельбы ночью десантные экипажи боевых машин, специальной и противотанковой техники будут выполнять стрельбы из штатного вооружения боеприпасами различного калибра, в том числе и управляемыми ракетами по обозначенным целям на местности.