Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра

17:08, 20 августа 2017, ПАИ

Пскович, в 2002 году заказавший убийство в Кондопоге Республики Карелия, экстрадирован с Кипра, сообщает ptzgovorit.ru.

По словам пресс-секретаря Следственного управления Следственного комитета РФ по РК Виталия Коновалова, многие фигуранты этого дела были осуждены в 2013 году на основании вердикта присяжных заседателей и уже отбывают наказание.

Уроженец Пскова находился на свободе под подпиской о невыезде, однако он скрылся от суда и следствия, и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью ареста и выдачи.

Убийство было совершенно в 2002 году в составе группы лиц по предварительному сговору. Раскрыть его удалось только в 2010 году злоумышленники были установлены и задержаны.

В апреле 2002 года между потерпевшим и псковичом произошел конфликт. Мужчина заказал убийство своего оппонента, нашел двух мужчин, которым заплатил 50 тысяч рублей. Организаторы нашли исполнителей. 29 марта 2002 года мужчину вывезли на трассу «Кола» и убили. Четверо злоумышленников нанесли ему множественные колото-резаные раны.

Одному из обвиняемых в убийстве исполнителей — 37-летнему уроженцу Кыргызской Республики — также как и заказчику преступления, удалось скрыться от следствия. 21 марта его всё же удалось задержать в Новосибирске.