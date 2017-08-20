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Культура

15 сентября в псковской галерее «Цех» откроется выставка художника Гаги Ковенчука

15 сентября в псковской галерее «Цех» откроется выставка друга Сергея Довлатова художника Георгия (Гаги) Ковенчука, сообщается на сайте фестиваля Сергея Довлатова «Заповедник».

Выставка будет проходить в рамках фестиваля и рубрики «Я знал Довлатова». Эта рубрика на фестивале объединит в себе творческие встречи с людьми, а также мероприятия — выставки, лекции с деятелями искусств, которые лично знали писателя Сергея Довлатова.

Коллекцию работ Гаги Ковенчука будут представлять его жена и сын. Презентация состоится в галерее «Цех» и начнется в 17:00. Вход на мероприятие будет свободным.

Георгий Ковенчук (1933-2015) окончил СХШ (Средняя художественная школа при Академии Художеств), затем графический факультет института имени И. Е. Репина (мастерская А. Ф. Пахомова) и сразу после защиты диплома был принят в Союз художников.

«О том, что Гага уже в юности проявил себя самостоятельным художником, не желавшим укладываться в тесные рамки официального искусства, говорят регулярные упрёки в «формализме», получаемые им со школьной скамьи. Первая персональная выставка Ковенчука была закрыта «за формализм», а его иллюстрации к «Клопу», выполненные в 1973 году в традициях русского авангарда, характеризовались директором московского отделения издательства «Искусство» как «надругательство над Маяковским», - отметили организаторы выставки.

Работы Георгия Ковенчука находятся в лучших собраниях России (Русский музей, Третьяковская галерея, Музей истории Санкт-Петербурга, Национальная публичная библиотека), а также во многих музейных и частных собраниях за рубежом.

Напомним, третий фестиваль Сергея Довлатова «Заповедник» пройдет в Пскове и Пушкинских Горах с 15 по 17 сентября. В программе фестиваля «Заповедник» представлены кинопоказы и театральные постановки, изобразительные и фотовыставки, лекции, встречи с писателями, философами, режиссерами и музыкантами.

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