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Происшествия

Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Псковской области 20 августа

20  августа в Псковской области из-за короткого замыкания электропроводки произошли два пожара.

Как стало известно Псковскому агентству информации, вчера в Палкино в жилом доме по улице Комарова, 6/2 выгорело чердачное помещение и обрешетка кровли на площади 70 квадратных метров.

Кроме того, в Пскове на улице Кузбасской Дивизии, 19 горел автомобиль BMW-523 1998 года выпуска. В машине выгорел моторный отсек, огнём повреждено лакокрасочное покрытие капота и левого переднего крыла.

 

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