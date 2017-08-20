Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Псковской области 20 августа

08:05, 21 августа 2017, ПАИ

20 августа в Псковской области из-за короткого замыкания электропроводки произошли два пожара.

Как стало известно Псковскому агентству информации, вчера в Палкино в жилом доме по улице Комарова, 6/2 выгорело чердачное помещение и обрешетка кровли на площади 70 квадратных метров.

Кроме того, в Пскове на улице Кузбасской Дивизии, 19 горел автомобиль BMW-523 1998 года выпуска. В машине выгорел моторный отсек, огнём повреждено лакокрасочное покрытие капота и левого переднего крыла.