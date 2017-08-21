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Экономика

Экспорт российской одежды увеличился более чем на треть

Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала рост поставок российской одежды за границу на 37% в денежном эквиваленте. Как пишет газета «Известия», в натуральном выражении рост составил 25%.

Больше всего заказчиков «российской моды» из Белоруссии, Казахстана и Украины. За первые полгода иностранцам было отправлено свыше 25 млн предметов одежды, в основном перчатки, майки, костюмы и платья.

Эксперты полагают, что это связано с увеличением производства текстильной промышленности и с большим количеством молодых дизайнеров, которые появились на рынке.

Некоторые специалисты считают, что спрос на импорт российской одежды связан с новыми тканями, из которых стали шить российскую одежду. Это касается, например, ситца вместо льна, а также комбинации ряда тканей на одном изделии. 

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