Минэкономразвития рассматривает вопрос нулевого НДС для российских онлайн-магазинов

08:27, 21 августа 2017, ПАИ

Минэкономразвития прорабатывает вопрос о нулевой ставке НДС при экспорте товаров в розницу для российских онлайн-магазинов. Об этом сообщает газета «Известия».

Минфин утверждает, что нулевой НДС российским интернет-магазинам не положен. Для того, чтобы изменить ситуацию потребуется внести поправки в Налоговый Кодекс.

В настоящее время Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обсуждает с чиновниками возможность такого льготного режима. Ассоциация предлагает упростить процедуру оформления документов при розничной продаже товаров за границу с нулевым НДС. Однако создание схемы нововведения может занять достаточно времени, поэтому пока говорить о равных условиях с иностранными компаниями не приходится.

Зарубежные интернет-магазины не платят российский НДС, поэтому их продукция зачастую оказывается дешевле, отмечает глава АКИТ.

Ведущие онлайн-магазины России сейчас ждут от Правительства решения об уравнении условий с аналогичными иностранными организациями при продаже товаров физическим лицам. Практика по возврату НДС при розничном экспорте действует в ряде европейских стран. Эта мера могла бы существенно поддержать и российское производство, отмечают эксперты.