Великолукская лучница принимает участие во Всемирной летней универсиаде

08:51, 21 августа 2017, ПАИ

Великолукская лучница Александра Савенкова принимает участие в XXIX Всемирной летней универсиаде, которая стартовала в городе Тайбэе (Китай) 19 августа и продлится до 30 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Универсиада соберет более10 тысяч спортсменов и официальных лиц из 170 стран. В ходе соревнований планируется разыграть 275 комплектов наград по 22 видам спорта: бадминтон, баскетбол, бейсбол, водное поло, волейбол, гольф, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, художественная гимнастика, а также впервые будут проведены состязания среди мужчин и женщин по бильярду, роллер-спорту и ушу.

В российскую спортивную делегацию включены 348 спортсменов и 169 специалистов. Среди спортсменов - 13 заслуженных мастеров спорта и 81 мастер спорта международного класса.