0
08:51
Великолукская лучница принимает участие во Всемирной летней универсиаде
18:42
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
11:13
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире встречу «Псков-747» и «Долгопрудного»​
17:34
VIII этап Чемпионата области по автомногоборью состоится 19 августа в Пушкинских Горах
15:12
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
13:04
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника
11:18
Спартакиада Союзного Государства пройдёт в Пскове 23-28 августа
Еще новости
Спорт

Великолукская лучница принимает участие во Всемирной летней универсиаде

Великолукская лучница Александра Савенкова принимает участие в XXIX Всемирной летней универсиаде, которая стартовала в городе Тайбэе (Китай) 19 августа и продлится до 30 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Универсиада соберет более10 тысяч спортсменов и официальных лиц из 170 стран. В ходе соревнований планируется разыграть 275 комплектов наград по 22 видам спорта: бадминтон, баскетбол, бейсбол, водное поло, волейбол, гольф, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, художественная гимнастика, а также впервые будут проведены состязания среди мужчин и женщин по бильярду, роллер-спорту и ушу. 

В российскую спортивную делегацию включены 348 спортсменов и 169 специалистов. Среди спортсменов - 13 заслуженных мастеров спорта и 81 мастер спорта международного класса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолукская лучница принимает участие во Всемирной летней универсиаде
21 августа 2017
Великолукская лучница принимает участие во Всемирной летней универсиаде
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18 августа 2017
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире встречу «Псков-747» и «Долгопрудного»​
18 августа 2017
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире встречу «Псков-747» и «Долгопрудного»​
VIII этап Чемпионата области по автомногоборью состоится 19 августа в Пушкинских Горах
13 августа 2017
VIII этап Чемпионата области по автомногоборью состоится 19 августа в Пушкинских Горах
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
12 августа 2017
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника
12 августа 2017
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника 2
Спартакиада Союзного Государства пройдёт в Пскове 23-28 августа
10 августа 2017
Спартакиада Союзного Государства пройдёт в Пскове 23-28 августа
Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов
09 августа 2017
Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов

Идет загрузка...