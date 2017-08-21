Наркополицейские провели ликбез для псковских курсантов академии ФСИН

22:09, 21 августа 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели профилактическое мероприятие с первокурсниками псковского филиала академии ФСИН России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, полицейские посетили загородный учебный центр, где курсанты проходят первоначальную профессиональную подготовку.

Сотрудники рассказали о вреде наркотиков на организм человека, о наркоситуации в регионе, а также напомнили всем об уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сотрудники Управления призвали курсантов к активной гражданской позиции в вопросе противодействия любым преступным проявлениям.