Псковское УФСИН приглашает на службу мужчин 18-40 лет
УФСИН России по Псковской области приглашает на службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, прошедших службу в Вооруженных Силах, не привлекавшихся к административной и уголовной ответственности, имеющие образование не ниже среднего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Заработная плата рядового и младшего начсостава от 20 до 35 тысяч рублей, офицерского состава: от 25 до 40 тысячрублей
ФКУ «Отдел по конвоированию» (Псков, ул. Вокзальная, 16А. Телефон: 8(8112) 69-60-59
- Водитель сотрудник автомобильной службы;
- Младший инспектор по конвоированию;
- Водитель сотрудник гаража жилищно-коммунального отдела;
- Инструктор-кинолог.
ФКУ ИК-2 (Островский район, посёлок Крюки. Телефон: 8 (81152) 95-837
- Младший инспектор отдела охраны;
- Младший инспектор группы надзора отдела безопасности;
- Инструктор-кинолог отдела охраны;
- Оперуполномоченный оперативного отдела;
- Фельдшер МСЧ-78 (вольнонаемная должность);
- Медсестра МСЧ-78 (вольнонаемная должность);
- Врач-психиатр МСЧ-78 (вольнонаемная должность);
- Врач-терапевт МСЧ-78 (вольнонаемная должность);
- Врач-хирург МСЧ-78 (вольнонаемная должность).
ФКУ ИК-3 (Себежский район, посёлок Идрица, ул. Лесная, 12 Телефон: 8(81140) 4-40-03
- Младший инспектор отдела охраны;
- Младший инспектор группы надзора отдела безопасности;
- Начальник цеха № 2 ЦТАО.
ФКУ ИК-4 (Псковский район, посёлок Середка, ул. Железнодорожная, 7. Телефон: 8(8112) 67-11-38
- Младший инспектор отдела охраны;
- Младший инспектор группы надзора отдела безопасности.
ФКУ ИК-5 (Великие Луки, ул. Горицкая, 16. Телефон: 8(81153)4-60-01
- Младший инспектор группы надзора отдела безопасности;
- Младший инспектор отдела охраны;
- Инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны.
ФКУ ИК-6 (Себежский район, Сосновый Бор. Телефон: 8(81140) 3-31-31
- Младший инспектор отдела охраны;
- Младший инспектор группы надзора отдела безопасности;
- Старший оперуполномоченный оперативного отдела;
- Главный инженер;
- Инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны.
* Предоставление жилых помещений в общежитии Соснового Бора;
ФКУ СИЗО-1 (Псков, ул. Некрасова, д. 39. Телефон: 8(8112) 69-61-88
- Младший инспектор дежурной службы;
- Младший инспектор отдела охраны;
- Инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны.
ФКУ СИЗО-2 (Великие Луки, ул. Горицкая, 16, Телефон: Дежурная часть 8 (811-530) 4-60-27
- Младший инспектор дежурной службы;
- Младший инспектор отдела охраны;
- Инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны.
Сотрудникам, проходящим службу в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области, предоставляется возможность формирования караульных смен по территориальному признаку (месту жительства).
Сотрудники уголовно-исполнительной системы обеспечиваются следующими социальными гарантиями:
- стабильное, достойное денежное довольствие, увеличивающееся в зависимости от выслуги лет, предоставление дополнительных выплат;
- льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца), право на пенсию за выслугу лет наступает независимо от возраста уже после 12,5 лет службы в уголовно-исполнительной системе;
- выдача форменного обмундирования;
-право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения (после 10 лет службы);
- выплата ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения сотрудникам, не имеющим жилого помещения по месту службы;
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников;
-бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях для сотрудника и членов его семьи;
- предоставление детям сотрудников в первоочередном порядке мест в образовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы собственности;
- возможность получения (безвозмездно) высшего образования впервые в учебных заведениях ФСИН России, обучения в адъюнктуре, докторантуре: Академия ФСИН России - г. Рязань; Владимирский, Вологодский, Воронежский, Кузбасский, Пермский, Псковский, Самарский юридические институты ФСИН России;
-предоставление очередного оплачиваемого отпуска - 30 календарных дней;
-право сотрудников и членов их семей на санаторно-курортное лечение или оздоровительный отдых в ведомственных санаториях и домах отдыха;
- оплата проезда к месту долечивания (реабилитации) и обратно в ведомственные санаторно-курортные организации ФСИН России (санатории «Тройка» - Калининград, «Аксаково» - Московская область, санаторий им. С.М. Кирова - Нальчик).