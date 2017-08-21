Псковское УФСИН приглашает на службу мужчин 18-40 лет

19:29, 21 августа 2017, ПАИ

УФСИН России по Псковской области приглашает на службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, прошедших службу в Вооруженных Силах, не привлекавшихся к административной и уголовной ответственности, имеющие образование не ниже среднего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Заработная плата рядового и младшего начсостава от 20 до 35 тысяч рублей, офицерского состава: от 25 до 40 тысячрублей

ФКУ «Отдел по конвоированию» (Псков, ул. Вокзальная, 16А. Телефон: 8(8112) 69-60-59

- Водитель сотрудник автомобильной службы;

- Младший инспектор по конвоированию;

- Водитель сотрудник гаража жилищно-коммунального отдела;

- Инструктор-кинолог.

ФКУ ИК-2 (Островский район, посёлок Крюки. Телефон: 8 (81152) 95-837

- Младший инспектор отдела охраны;

- Младший инспектор группы надзора отдела безопасности;

- Инструктор-кинолог отдела охраны;

- Оперуполномоченный оперативного отдела;

- Фельдшер МСЧ-78 (вольнонаемная должность);

- Медсестра МСЧ-78 (вольнонаемная должность);

- Врач-психиатр МСЧ-78 (вольнонаемная должность);

- Врач-терапевт МСЧ-78 (вольнонаемная должность);

- Врач-хирург МСЧ-78 (вольнонаемная должность).

ФКУ ИК-3 (Себежский район, посёлок Идрица, ул. Лесная, 12 Телефон: 8(81140) 4-40-03

- Младший инспектор отдела охраны;

- Младший инспектор группы надзора отдела безопасности;

- Начальник цеха № 2 ЦТАО.

ФКУ ИК-4 (Псковский район, посёлок Середка, ул. Железнодорожная, 7. Телефон: 8(8112) 67-11-38

- Младший инспектор отдела охраны;

- Младший инспектор группы надзора отдела безопасности.

ФКУ ИК-5 (Великие Луки, ул. Горицкая, 16. Телефон: 8(81153)4-60-01

- Младший инспектор группы надзора отдела безопасности;

- Младший инспектор отдела охраны;

- Инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны.

ФКУ ИК-6 (Себежский район, Сосновый Бор. Телефон: 8(81140) 3-31-31

- Младший инспектор отдела охраны;

- Младший инспектор группы надзора отдела безопасности;

- Старший оперуполномоченный оперативного отдела;

- Главный инженер;

- Инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны.

* Предоставление жилых помещений в общежитии Соснового Бора;

ФКУ СИЗО-1 (Псков, ул. Некрасова, д. 39. Телефон: 8(8112) 69-61-88

- Младший инспектор дежурной службы;

- Младший инспектор отдела охраны;

- Инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны.

ФКУ СИЗО-2 (Великие Луки, ул. Горицкая, 16, Телефон: Дежурная часть 8 (811-530) 4-60-27

- Младший инспектор дежурной службы;

- Младший инспектор отдела охраны;

- Инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны.

Сотрудникам, проходящим службу в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области, предоставляется возможность формирования караульных смен по территориальному признаку (месту жительства).

Сотрудники уголовно-исполнительной системы обеспечиваются следующими социальными гарантиями:

- стабильное, достойное денежное довольствие, увеличивающееся в зависимости от выслуги лет, предоставление дополнительных выплат;

- льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца), право на пенсию за выслугу лет наступает независимо от возраста уже после 12,5 лет службы в уголовно-исполнительной системе;

- выдача форменного обмундирования;

-право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения (после 10 лет службы);

- выплата ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения сотрудникам, не имеющим жилого помещения по месту службы;

- обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников;

-бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях для сотрудника и членов его семьи;

- предоставление детям сотрудников в первоочередном порядке мест в образовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы собственности;

- возможность получения (безвозмездно) высшего образования впервые в учебных заведениях ФСИН России, обучения в адъюнктуре, докторантуре: Академия ФСИН России - г. Рязань; Владимирский, Вологодский, Воронежский, Кузбасский, Пермский, Псковский, Самарский юридические институты ФСИН России;

-предоставление очередного оплачиваемого отпуска - 30 календарных дней;

-право сотрудников и членов их семей на санаторно-курортное лечение или оздоровительный отдых в ведомственных санаториях и домах отдыха;

- оплата проезда к месту долечивания (реабилитации) и обратно в ведомственные санаторно-курортные организации ФСИН России (санатории «Тройка» - Калининград, «Аксаково» - Московская область, санаторий им. С.М. Кирова - Нальчик).