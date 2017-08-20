Грабитель напал на великолучанку и отобрал украшения

09:55, 21 августа 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали молодого человека, который подозревается в грабеже.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 18 августа на проспекте Ленина злоумышленник напал на женщину и с применением насилия похитил у нее золотые украшения.

Благодаря проведенным мероприятиям сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Он был задержан. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Расследование продолжается.