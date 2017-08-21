0
11:32
26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»
12:02
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа
21:41
«Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:55
Псковичи выбрали самый вкусный мёд
18:52
Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
16:43
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
13:16
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
Еще новости
Общество

Мирон Ветрогон наступил по народному календарю

21 августа отмечается память епископа Мирона Критского, сообщает calend.ru.

По преданию, он был удивительно добрым человеком, и с его именем связано множество удивительных легенд. Например, рассказывают, что когда Мирон еще был простым земледельцем, он увидел, как воры, забравшиеся в его амбар, складывают зерно в мешки. Он не только не стал им мешать, но и помог поднять ношу на плечи. Пристыженные такой добротой и кротостью воры обратились к честной жизни и вернули все ранее украденное владельцам. Это считается первым чудом Мирона. Жители Крита, зная о добросердечии Мирона, единодушно избрали его епископом, и после этого он начал творить настоящие чудеса. Так, когда река Тритон вышла из берегов и грозила городу большим наводнением, одним движением жезла священнослужитель вернул ее в русло.

На Руси Мирона называли Ветрогоном, потому что в его праздник нередко случались сильные ветры. «Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету», — приговаривали наши предки. Кстати, по погоде на Мирона судили о том, каким будет будущий январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры-тиховики — осень будет солнечной, если случается буря — сентябрь ожидается ненастным. В этот день старики загадывали детям загадки про ветер. Многие из них дошли и до наших времен: «Без рук, без ног, а дверь отворяет»; «Без рук, без ног, по полю рыщет, поет да свищет, деревья ломает, к земле траву приклоняет»; «Расходится детина — удержу нет; уляжется — не видать, не слыхать».

Если вдруг на Мирона выпадал иней — значит, следующим летом можно было надеяться на хороший урожай. Такое явление было нередким, ведь уже случались настоящие холода. Недаром говорили: «На Мирона всему час: держи рукавички про запас».

На Мирона было принято собирать в лесу ежевику — сочную, кисло-сладкую ягоду, которая содержит много полезных веществ. Наши предки хорошо знали о целебных свойствах ежевики и применяли ее как противопростудное и потогонное средство. Эту ягоду ценили также за вкус и аромат, ели как лакомство в свежем виде, готовили из нее варенье, пастилу, кисель, настойки и вина. Листья ежевики заваривали как чай — вместе с листьями смородины и земляники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»
21 августа 2017
26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа
20 августа 2017
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа
«Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 августа 2017
«Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковичи выбрали самый вкусный мёд
19 августа 2017
Псковичи выбрали самый вкусный мёд
Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
19 августа 2017
Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове 1
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
19 августа 2017
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
19 августа 2017
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
19 августа 2017
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью

Идет загрузка...