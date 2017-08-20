ВАЗ врезался в экскаватор на трассе в Куньинском районе

10:23, 21 августа 2017, ПАИ

20 августа в Куньинском районе на 448-м километре трассы Москва - Балтия 77-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и наехал на отвал стоящего экскаватора «Хендай», который выполнял дорожно-ремонтные работы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГИБДД УМВД РФ по Псковской области, в результате ДТП пострадала 48-летняя пассажирка ВАЗа, она доставлена в больницу.

В тот же день в Локнянском районе на 87-м километре дороги Пушкинские Горы - Локня 20-летний водитель мопеда «Альфа» наехал на двигавшихся по проезжей части 30-летнего и 31-летнего мужчин. Последний госпитализирован, водитель мопеда получил незначительные травмы.

19 августа в Пскове у дома № 5/12 по Рижскому проспекту 22-летний водитель машины «БМВ-316» при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Лада Ларгус» под управлением мужчины 58 лет и совершил с ним столкновение. В результате аварии водитель и 23-летняя пассажирка «Лады» были доставлены в больницу, откуда позже отпущены.

В Печорском районе на 28-м километре дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры 24-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, уснул за рулем, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения,и столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением 29-летней девушки. Водитель «Лады» с полученными травмами была госпитализирована.

В Псковском районе на 11-м километре дороги Псков - Изборск до границы с республикой Эстония 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не обеспечил безопасную дистанцию до ехавшей впереди в попутном направлении машины «Мицубиси», за рулем которой находился 67-летний мужчина, и столкнулся с ней. В итоге 58-летняя пассажирка «Фольксвагена» самостоятельно обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

Всего за прошедшие выходные дни на территории Псковской области зарегистрированы 6 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Были задержаны 33 автомобилиста в нетрезвом виде.