Операция «Внимание — дети!» стартует сегодня в Псковской области

10:40, 21 августа 2017, ПАИ

С 21 августа по 15 сентября в Псковской области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по региону.

Основная цель проведения операции – снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних и тяжести последствий при таких авариях. Сотрудники Госавтоинспекции проведут с детьми беседы по безопасности дорожного движения, конкурсы и викторины.

Во время профилактического мероприятия личный состав Госавтоинспекции будет ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам, контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов, а также проследит за соблюдением правил перевозки детей.