0
11:32
26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»
12:02
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа
21:41
«Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:55
Псковичи выбрали самый вкусный мёд
18:52
Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
16:43
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
13:16
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
Еще новости
Общество

Операция «Внимание — дети!» стартует сегодня в Псковской области

С 21 августа по 15 сентября в Псковской области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по региону.

Основная цель проведения операции – снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних и тяжести последствий при таких авариях. Сотрудники Госавтоинспекции проведут с детьми беседы по безопасности дорожного движения, конкурсы и викторины.

Во время профилактического мероприятия личный состав Госавтоинспекции будет ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам, контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов, а также проследит за соблюдением правил перевозки детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»
21 августа 2017
26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа
20 августа 2017
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа
«Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 августа 2017
«Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковичи выбрали самый вкусный мёд
19 августа 2017
Псковичи выбрали самый вкусный мёд
Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
19 августа 2017
Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове 1
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
19 августа 2017
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
19 августа 2017
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
19 августа 2017
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью

Идет загрузка...