Билеты на фестиваль Crescendo в Пскове поступят в продажу 22 августа

10:29, 21 августа 2017, ПАИ

Билеты на музыкальный фестиваль Crescendo в Пскове поступят в продажу 22 августа. Приобрести их можно будет в кассе БКЗ филармонии на улице Некрасова, 24, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Традиционный для Пскова фестиваль Crescendo в этом году снова соберет концертирующих по всему миру известных молодых исполнителей, ставших звездами мирового музыкального искусства. На этот раз форум будет проходить два дня – 5 и 6 октября.

5 октября в БКЗ филармонии состоится концерт в двух отделениях Уральского молодежного симфонического оркестра. Солисты - Денис Мацуев, Тимфей Яхнов, Александра Конунова и Екатерина Корнишина.

6 октября гостей вечера ждет джазовое шоу «Классика & Джаз». Участники - Денис Мацуев (фортепиано), Софья Тюрина (саксофон), Екатерина Филимонова (ударные), Александр Зингер (ударные), Андрей Иванов (контрабас), Айдар Гайнулин (баян), Борислав Струлев (виолончель) и Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог).

«Фестиваль Crescendo призван продемонстрировать высочайший творческий потенциал современной отечественной музыкальной культуры, привлечь внимание к творчеству молодых талантливых исполнителей, сделать еще более насыщенной культурную жизнь России и, в первую очередь, ее молодежной аудитории», - отметили в дирекции.

Режим работы кассы БКЗ филармонии до 1 сентября: с понедельника по субботу с 13:00 до 19:00, воскресенье - выходной.

С 1 сентября касса будет работать по следующему графику: понедельник – пятница с 11:00-20:00, суббота – воскресенье – с 11:00-18:00. Телефон для справок: +7 (8112) 66-89-20.