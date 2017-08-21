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Общество

26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»

26 августа «Комсомольская правда – Псков» собирает очередной «Тур по новостройкам». На этот раз участников поездки ждут в трёх кварталах: «Европе», «Пятом элементе» и «Приоритете», сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты.

Суть поездки заключается в том, чтобы посмотреть все квартиры вживую, а не на картинках в интернете или каталоге. У участников будет возможность оценить планировку, виды из окна, удобство двора и многие другие мелочи, из которых складывается комфортная жизнь.

Читатели «Комсомолки» посетят дома на Венской, 3 и Пражской, 8/12 в жилом комплексе «Европа», побывают в десятиэтажке на улице Кузбасской Дивизии, 10 – это жилой комплекс «Приоритет», а также отправятся на Запсковье, где посмотрят квартиры в доме на Труда, 60.

Чтобы стать участником тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправление в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, 21/33).

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