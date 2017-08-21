Псковичей просят сообщать о неадекватных водителях

19:56, 21 августа 2017, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области обращается к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по Псковской области, звонить необходимо по телефонам 59-28-00 (телефон дежурной части Управления Госавтоинспекции Псковской области) или по телефону 02, по телефону 59-22-33 (телефон доверия УМВД России по Псковской области), можно также оставить голосовое сообщение по номеру: 8-911-359-63-04.

Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.