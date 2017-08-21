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Общество

Нетрезвых водителей ВАЗов остановили сотрудники ГИБДД в Опочке и Печорах

В Опочке и Печорах установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В  Опочке на улице Сущевской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-210700, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 56-летний ранее судимый мужчина. 

А в Печорах на улице Пограничной стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2103, водитель которого оказался в состоянии опьянения.

По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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