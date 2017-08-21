Показательные выступления десантников, парапланеристов и концерт ждут псковичей в День флага

13:42, 21 августа 2017, ПАИ

22 августа в 18:00 в Пскове на стадионе «Машиностроитель» пройдет тематическая концертная программа «Под флагом Отечества». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, начало праздника ознаменуется торжественным вносом полотнища цветовой гаммы флага России и музыкальным прологом в исполнении сводного духового оркестра Псковского гарнизона.

В рамках концертной программы выступят как молодые, так и именитые псковские исполнители, среди которых ансамбли «Театр танца «Русские узоры», 76-й десантно-штурмовой дивизии «Голубые молнии», заслуженные артисты России Марина Курчавова, Александр Либ и другие.

Отдельную 40-минутную часть концерта представит ансамбль «Псковский десант» 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова III-й степени десантно-штурмового полка имени святого князя Александра Невского.

Псковские десантники выступят с показательным комплексом рукопашного боя, а в небе над стадионом «Машиностроитель» свое мастерство продемонстрируют псковские парапланеристы и спортсмены-парашютисты.

В официальной части программы состоится вручение паспортов граждан России юным псковичам.

Вход на мероприятие свободный. Наличие при себе флажка приветствуется.