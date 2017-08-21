0
17:09
Псковские археологи продлили сбор средств на исследование поселения эпохи викингов
16:39
Шесть дней остаётся до кастинга конкурса «Миссис бабушка-2017» в Пскове
15:27
31 августа состоится премьера фильма «Гоголь. Начало», съёмки которого проходили в Псковской области
14:54
«Это ж-ж-ж-ж неспроста!»
14:46
Более 60 тысяч рублей собрали гости Медового фестиваля на благотворительность
13:47
Церемония вручения ключей от новых квартир переселенцам из ветхого жилья в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:42
Сокровища «сплющенного» раскопа: Квартиры над кельями
Еще новости
Общество

Показательные выступления десантников, парапланеристов и концерт ждут псковичей в День флага

22 августа в 18:00 в Пскове на стадионе «Машиностроитель» пройдет тематическая концертная программа «Под флагом Отечества». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, начало праздника ознаменуется торжественным вносом полотнища цветовой гаммы флага России и музыкальным прологом в исполнении сводного духового оркестра Псковского гарнизона.

В рамках концертной программы выступят как молодые, так и именитые псковские исполнители, среди которых ансамбли «Театр танца «Русские узоры», 76-й десантно-штурмовой дивизии «Голубые молнии», заслуженные артисты России Марина Курчавова, Александр Либ и другие.

Отдельную 40-минутную часть концерта представит ансамбль «Псковский десант» 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова III-й степени десантно-штурмового полка имени святого князя Александра Невского.

Псковские десантники выступят с показательным комплексом рукопашного боя, а в небе над стадионом «Машиностроитель» свое мастерство продемонстрируют  псковские парапланеристы и спортсмены-парашютисты.

В официальной части программы состоится вручение паспортов граждан России юным псковичам.

Вход на мероприятие свободный. Наличие при себе флажка приветствуется.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские археологи продлили сбор средств на исследование поселения эпохи викингов
21 августа 2017
Псковские археологи продлили сбор средств на исследование поселения эпохи викингов
Шесть дней остаётся до кастинга конкурса «Миссис бабушка-2017» в Пскове
21 августа 2017
Шесть дней остаётся до кастинга конкурса «Миссис бабушка-2017» в Пскове
31 августа состоится премьера фильма «Гоголь. Начало», съёмки которого проходили в Псковской области
21 августа 2017
31 августа состоится премьера фильма «Гоголь. Начало», съёмки которого проходили в Псковской области
Более 60 тысяч рублей собрали гости Медового фестиваля на благотворительность
21 августа 2017
Более 60 тысяч рублей собрали гости Медового фестиваля на благотворительность
Церемония вручения ключей от новых квартир переселенцам из ветхого жилья в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 августа 2017
Церемония вручения ключей от новых квартир переселенцам из ветхого жилья в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 жалоба на подкуп избирателей в Пскове поступила по телефону «горячей линии»
21 августа 2017
21 жалоба на подкуп избирателей в Пскове поступила по телефону «горячей линии» 4
Ключи от 40 квартир вручил Андрей Турчак переселенцам из ветхого жилья в Пскове (ВИДЕО)
21 августа 2017
Ключи от 40 квартир вручил Андрей Турчак переселенцам из ветхого жилья в Пскове (ВИДЕО) 1
26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»
21 августа 2017
26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»

Идет загрузка...